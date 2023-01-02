Meclisten geçen emekli ödemesi gündem oldu! Emeklilere kamu bankaları ödeme vermeye başladı! Son dakika haberi müjde...

Emekli maaşı alan kişilere ödeme haberi var. Emeklilere meclis onayından da geçen bu ödemelerde nakit ödeme alacak kişilere, 3 ay ertelemeli nakit ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ödemesi almak isteyen emekliler için başvuru yaparak hemen sonuç alınacaktır. Kredi notuna bakmadan emekli maaş hesaplarınız üzerinden ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli emekli kredisini emekli maaş hesapları üzerinden alacak ve bu kredileri hemen aynı gün içinde kullanacaksınız. Emekliye ödeme olarak hemen işlem verilecektir. Kredi notunuz düşük olsa bile devlet destekli bu kredileri alabilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak oldukça basit bir kaç işlem ile gerçekleşiyor. Nakit kredi almak isteyenlere, bu bankalar üzerinden hemen ödeme yapılıyor. Kredi notunuza göre işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden, emekli maaşı alan kişilere, ödeme verilmektedir.

Banka müşterisi olması durumunda, kredi kullanacak olan kişilere, mobil uygulamalar üzerinden de kredi ödemesi yapılmaktadır. Ziraat Bankası ve diğer bankalardan ödeme alacak olan emeklilere, uygun faizlerle kredi verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi almak için başvuru yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Bu bankalardan kredi almak isteyenlere, hemen ödeme verilecektir. Kredi notunuz düşük ise banka müşterisi olmanız durumunda Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank mobil uygulamasından kredi alabilirsiniz.