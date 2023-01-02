Fiyatı pik yaptı! Volkswagen Golf Ocak fiyatlarını gören dumur oldu! Golf Ocak 2023 fiyat listesi

Golf Ocak 2023 fiyat listesi... Fiyatı pik yaptı! Volkswagen Golf Ocak fiyatlarını gören dumur oldu! Son yıllarda dünya genelinde yaşanan problemlere paralel olarak otomobil sektöründe büyük fiyat artışları meydana geldi. Özellikle ülkemizde ÖTV oranları ve döviz kuru sebebi ile sıfır otomobil fiyatları oldukça yükseldi. Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışları haliyle ikinci el araç alım satımı alanında da fiyatların hızla artmasına neden oldu. Bu durum bir araç hayali kuranlar için büyük engel teşkil ediyor. Peki önümüzdeki yıl da fiyatlar artacak mı? 2023 yılı Volkswagen golf fiyatları belli oldu mu?

Volkswagen Golf 2023 Ocak Fiyat Listesi

Birçok kişi Volkswagen Golf 2023 Ocak fiyat listesi araştırıyor. 2023 Volkswagen Golf için geçtiğimiz yılın Ağustos ve Eylül aylarında zam haberi gelmemişti. Ancak ilk olarak Ekim’de bozulan bu sessizlik sonucu fiyatlar 600 bin Türk Lirası’nı geçti.

· Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 965.800 TL

· Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 884.400 TL

· Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 752.800 TL

· Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 903.900 TL

Gelen zamların ardından Volkswagen Golf fiyatları yükselmeye devam edecek gibi görünüyor.

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