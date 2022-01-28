Meclis'ten Emeklilere Ödenecek Ek Zam Geçti! % 66 Üzerinde Zam Var! Son Dakika

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği tasarı meclise geldi ve kabul edildi. Geçen günlerde emekli maaşına yapılacak olan zamlarla ilgili oranlar açıklanmıştı. Ancak emekliler meclisten çıkacak olan kararı büyük bir heyecanla beklemekteydi. Bu konuda nihayet ek zam, mecliste yapılan görüşmelerin sonlanması ile kabul edildi.

Emekli maaşına ek zam konusu mecliste yapılan görüşmeler ile sonuca bağlandı. Emekli vatandaşlara ek zam meclisten geçip geçmediği sorusu merak edilirken, bu konudaki yeni yasa tasarısı da kabul edilmiştir. TBMM’deki plan ve bütçe komisyonu esnasında görüşülen yasa tasarısı, emekliler ve memura verilecek ek zamları da içermekteydi. Bu görüşmeler sonucunda bireysel emeklilikteki tasarruf ve yatırım sistem kanunu ile bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararname üzerinde değişikliğe gidildi. Peki emekli maaşına ne kadar zam yapılacak soru işaretleri ile beraber emekli ve memurlara verilecek zam oranları belli oldu mu? Haberin devamında 2022 yılı zam oranları yer almaktadır.

En Düşük Emekli Maaş 2.500 TL

2022 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir düzenleme söz konusu oldu. Zam oranlarının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine bağlı olması ile emekli maaşlarına da yüzde yirmi beş oranında zam yapıldı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında da emeklilere yeni bir müjde geldi. Emeklilere verilecek en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkartıldı. Yani en düşük emekli maaşı 2.500 TL’nin altında olmayacak.

%66’nın Üzerinde Zam Geldi!

Emekli maaşlarına yönelik yapılan bu son düzenleme Meclis'te görüşülen konular arasında yer aldı. Memur ve memur emekli maaşına yapılacak olan % 2.5 ek zam sayesinde taban aylıkları oranı meclisteki görüşmelerde kabul edilerek uygulamaya başlanacak. Yani meclisteki görüşmeler nihayetinde en düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmiş oldu. Bu sayede 2022 yılı için taban emekli maaşı yüzde 66’nın üzerinde yapılan zam ile yükseldi.

Taban Aylığı ve Ek Zam Değişti

TBMM’deki plan ve bütçe komisyonunda gerçekleşen görüşmeler, emekli ve memurlar tarafından takip edilmekteydi. Tematik ekonomik paketi dahilinde emekli ve de memurlara verilecek ek zam oranı onaylandı. Bu sayede memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ile aldıkları zam oranı yüzde 7,5’e yükseldi. Bu zam oranının yanında memur ve memur emeklileri enflasyon farkı da almış oldu.