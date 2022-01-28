Vatandaşlara 2500 TL’lik Maaş Verilecek! SGK-SSK, BAĞ-KUR Farkı Yok

SGK, SSK ya da Bağ-Kur fark etmeksizin tüm emeklileri yakından ilgilendiren güzel bir haber geldi. Emeklilere 2.500 TL’lik maaş bağlanacak. Söz konusu bu maaşlar ise zaman geçmeden hemen hesaplara yatırılmaya başlanacak.

2022 yılı için emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları geçtiğimiz günlerde belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon rakamları sonrasında, emekli maaşına %25’lik zam gelmiştir ve aynı zamanda en düşük emeklilerin maaşı da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Bu yıl için uygulanacak en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL olmuştur. Diğer yandan ise ölüm aylığı olarak bilinmekte olan dul ve yetim aylığına da artış gelmiştir.

Milyonlarca emekli vatandaşın emekli maaşları Ocak ayı başında açıklanmış olan enflasyon verileri ile değişmiştir. Emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması ile büyük artış yaşanmış, bu halde en düşük emekli maaşı için de düzenleme yapılmıştır. 3 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı olarak 2.500 TL rakamını belirtmiştir.

2022 Yılı İçin Dul ve Yetim Maaşı

Yeni yıl için tüm emekliler, en düşük maaş seviyesinde 2.500 TL alacaktır. Bu tutarın altında maaş alan emeklilerin maaşları ise yükseltilerek düşük maaş alan emekli kalmaması hedeflenmiştir. Ancak maaşlar için yapılan bu açıklamalar sonrasında özel durumda olan vatandaşlar kendi maaşını merak etmektedir. Bu konuda dul ve yetim maaşı yani ölüm aylığı almakta olan vatandaşların alacakları maaşın alt sınırdan olup olmayacağı ise merak konusudur.

Dul Ve Yetim Maaşı İçin Alt Sınır Uygulaması Yapılacak

Bu konu hakkındaki sorular ise yanıt buldu. Maaşlar üzerinde yapılan yeni düzenlemeler ile beraber emekli maaşları için uygulanan alt sınır, dul ve yetim maaşı, yaşlılık aylığı ve de malullük maaşı gibi destek ödemelerine de uygulanacaktır. Ölüm maaşı alan vatandaşların maaşları ise nispeten artacaktır. Ancak ölüm maaşı hisseleri bölünüyor ise vatandaşların aldığı yüzde oranında maaş alınıyor ise 1.250 TL olan alt sınırdan maaş alınabilecek. Dul ve yetim maaşından % 75 oranında faydalananlar ise en düşük olarak 1.875 TL olarak maaş alacaktır. % 25 oranında bu maaştan yararlanan kişiler ise en düşük 625 TL olarak maaş alacaktır.