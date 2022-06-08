Meclisten bu sabah geçti! Nakit isteyen emekliye 5000 TL ödeme verileceği imzalandı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya yalarda şartlara uygun olan kişilere hızlı bir şekilde 5000 TL, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödenecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda emekli maaşı hesabı üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, artı para olarak imkanı sağlayacaklar. Onaylanan bu tutarı, kendi hesabınıza artı para olarak kalacak ve istediğiniz zaman kullanımına başlayacaksınız.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler internet bankacılığını kullanarak, kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasında olduğu gibi kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan emeklilerinde bu bankadan emekli maaş alması şartı vardır. 5000 TL artı para aldığınız zaman banka sizlere bu parayı 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans olarak geri ödemenizi sağlayacaktır.

Vakıfbank

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlardan şartları uygun olması durumunda nakit avans için 5000 TL'ye başvuru yapabiliyor. Emekli maaşınızı, Vakıfbank'a taşıdıktan sonra sizlere ayrıca ihtiyaç kredisi borç kapatmak kredisi ve konut kredisi gibi kampanyalardan da verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapabilmektedir. Vakıfbank, 5000 TL ihtiyaç kredisi veya 5000 TL kredili mevduat hesabı başvurusunu banka şubelerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Halkbank

Halkbank üzerinden 5000 TL artı para başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde mobil uygulama aracılığı ile hesabına para ödemesi alabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor. Halkbank ayrıca vatandaşlara kredi imkanı sağlarken, kredili mevduat hesabı, aldığınız zaman bu parayı istediğiniz zaman ödeme olanağı da sağlıyor. düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisinde, kredili mevduat hesabı kullanmak istiyorsanız, Halkbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.