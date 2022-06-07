Emekli Ziraat Bankasına Maaş Taşırsa: 100.000 TL Kefilsiz Kredi Verilecek! Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 24 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebileceği yeni bir kredi kampanyası duyurusu yaptı. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi imkanından faydalanacak ve 100000 TL'ye kadar kefilsiz olarak ihtiyaç kredisi alacaklardır.

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan müşterilere, özellikle ihtiyaç kredisi kullandırırken diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatmak istemektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyacak olan vatandaşlar, ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabiliyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmek için kredi almak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar limitli kredilerden, başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara müjde!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda kredi imkanı için başvurularınızı bir şekilde alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası, emekli maaş müşterileri ise daha önce bu bankadan kredi kullansalar bile diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için sadece banka şubelerine giderek işlemlerini yapması gerekiyor. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden düşük limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubeleri yerine internet bankacılığını Kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında onay alan vatandaşlar, aynı dakika içerisinde kendi hesabına para yatırabiliyor.