Meclisten Bu Akşam Geçti: Emekliye Yeni Ödeme Haberi Mutlu Haber Olarak Duyuruldu! Tüm İmzalar Atıldı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, yeni ödeme haberi mutlu haber olarak sizlere duyuruldu. Emekli maaş alan vatandaşlar, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit ödemeler, alabilecekleri kampanyalara katılarak uygun faiz oranları ile birlikte istedikleri zaman kredi ödemesi alabiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde istediğiniz zaman işlem yapabilir ve onaylanan kredinizi hesaba yatırarak kullanabilirsiniz.

MECLİSTEN GEÇTİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere, Meclis onayından da geçen düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi internet üzerinden yapılacak. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirecek uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilir ve onaylanan tutar, hesabınıza yatırabilirsiniz.

BAŞVURU İMKANI VAR!

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ayrıca, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvuru yaparak nakit kredi kullanacak olan kişilere verilecek olan 50000 TL kredi ödemesi, devlet destekli, faiz oranları ndan yararlandırılarak sizlere kullandırılmaktadır. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan vatandaşlara başvuru yapmaları durumunda aralık ayı sonuna kadar düşük faizli krediler, emekli maaş hesapları üzerinden verilmektedir.