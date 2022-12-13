Ev Hanımlarına Maddi Güvence Müjdesi Geldi! Son Dakika

Ev hanımlarına müjdeleyici emeklilik planı bireysel yatırımları özel bir kategoride şekillendiriyor. Çalışmayan ev hanımları geleceği yatırım yapmak için bireysel emeklilik planlarına değerlendiriyor. Herhangi bir yerden sosyal güvencesi bulunmayan ev kadınları ekonomik olarak kendilerine güvene alarak bireysel emeklilik planı oluşturuyor.

18 yaş üzerinde bulunanlar aylık en az 400 TL'den başlayarak katkı payı ödemeleri ile plan oluşturabilir. Anadolu hayat emekliliği sunduğu bu kampanya %30 devlet katkısı ile desteklenir. Kampanyadan faydalanmak isteyenler tüm ev kadınları olabilir. Açılacak olan bu birikim hesabı ile kişi isterse toplu isterse düzenli olarak maaş gibi çekebilir. Toplam rakama %30 ek devlet katkısı eklenecektir.

Yılbaşına Özel Kazı Kazan Hediyesi 200 TL Oldu!

Yapı Kredi yeni yıla özel kazı Kazan kampanyasını başlattı. Bankaların belirli dönemlerde sunduğu kampanyalara yeni yıla özel teklifler geldi. Kampanya dönemi devam ederken görseldeki alanı kazıyan 200 TL'ye kadar puan kazanacaktır. Geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin mobil uygulama içerisindeki alana tıklayarak kampanyaya katılması gerekiyor.

Tıkla kazımaya başla adlı görsele tıklanarak altından çıkacak olan Bonus TL'ye dönüştürülerek kullanılabiliyor. Kampanya için özel bir katılım gerekmiyor. Word mobile müşteri hesabı oluşturmuş olanlar uygulama üzerinden kısa yoldan katılabilir. En az 1 adet Yapı Kredi bireysel TL kartı ya da kredi kartı hesabı bulunanlar ancak uygulama üzerinden bu kampanyaya katılabilir.