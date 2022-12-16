Meclisten 19.30'da geçti! Emekli maaşı alan kişilere 2 banka tarafından yeni bir ek ödeme kampanyası başlıyor

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devlet destekli ek ödemeler verileceği ve emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan kişilerin uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz yeni ONAY alan ödemeleri daha önce kredi kullanmış olan vatandaşlar da yararlanarak 36 ay vadeli kredi alabilecek. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekler içinde yapılan bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi, devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırılarak verilecektir.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmadığını durumunda banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılacak. Ziraat Bankası, mobil uygulaması kullanan vatandaşlarda ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara en yakın banka şubesi üzerinden de işlem yapılıyor.

HALKBANK

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerinde ek maaşlarını bu bankadan almaları durumunda 50000 TL gelir belgesiz, emekli kredisi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kredilerde en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Size en yakın Halkbank şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.