12 Aylık Harcama Sözü Verene 1000 TL Hediye Edilecek! Kamu Bankasından Flaş Ödeme Haberi

12 Aylık Harcama Sözü Verene 1000 TL Hediye! Duyarlı, sorumlu ve kazandıran bankacılık anlayışı ile Parafly kart sahiplerine özel harcama sözü verene 12 ay boyunca toplamda 1000 TL parafpara hediye ediliyor. Kampanya dönemi boyunca belirli şartları yerine getiren müşteriler 12 ay boyunca kazanmaya devam ediyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerin cep telefonu numarası üzerinden sms ile kayıt olabileceği gibi uygulama içerisinden de harcama söz vermesi mümkündür. Kampanya asıl kredi kartı ile yapılacak harcama sözlerinde geçerli oluyor. Kampanyadan yararlananlar 1000 TL'ye kadar paraf para kazanıyor.

12 Aylık Harcama Sözü Verene Ödül Tutarı

12 ay boyunca her ay 2.500 TL tutarında harcama sözü veren ile her ay 10.000 TL harcama sözü verene farklı miktarlarda paraf para hesabına otomatik olarak tanımlanıyor. Aşağıdaki tabloyu takip ederek aylık verilecek harcama sözüne kadar kazanılacağı takip edilebilir. Verilecek harcama sözü miktarı sms ile katılımı sağlanırken kullanılacak olan başvuru mesajı oluyor.

Aylık 2.500 TL harcama sözü verene 150 TL paraf para kazanıyor. Aylık 5.000 TL harcama sözü verene 300 TL paraf para kazanıyor. Aylık 7.500 TL harcama sözü verene 500 TL para kazanıyor. Aylık 10.000 TL harcama sözü verene 1000 TL para kazanıyor.



12 Aylık Harcama Sözü Verene 1000 TL Hediye Kampanya Başvurusu

Harcama sözü 12 aylık ekstra dönemi boyunca alışveriş yapıldığında karşılığında tek seferde karta ödenecektir. Kampanyaya mobil uygulama üzerinden katılım sağlamak mümkün değil. Cep telefonu numarası üzerinden ancak katılım sağlanabiliyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerin öncelikle anahtar kelimeyi yazması gerekiyor. Anahtar kelime aylık harcama sözü verilecek miktar oluyor. Ardından bir boşluk bırakarak harcama yapılacak kartın son 6 hanesi yazılmalı 3404'e kısa mesaj olarak gönderilmelidir.

12 Aylık Harcama Sözü Verene 1000 TL Hediye Kampanya Şartları

Kampanyaya katılım sağlayan müşterilerin ilk ekstre kesimi kampanya kaydından sonra başlatılıyor ve 12 aylık ekstra dönemini kapsıyor. Daha önceden taksitlendirilmiş işlemler harcama sözü tutarı içerisine dahil edilmiyor. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonraki dönem dikkate alınıyor. Birikim hesapları kira aidat kurum ödemeleri, borç yapılandırma işlemleri harcama sözü tutarı içerisinde dahil edilmiyor. Fakat fatura ödemeli ödemeleri otomatik fatura ödemeleri ya da BES ödemeleri harcama sözüne kabul ediliyor.