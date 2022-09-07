Mecliste geçti! Cumhurbaşkanı daha önce söylediği gibi Emekliye 25 bin TL ödeme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurban bayramı sonrasında duyurusu yapılan ve eylül ayı içerisinde verileceği söylenen 25.000 TL ek ödemeler için başvurular Bugün başladı. Emekli maaşı hesabınız üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz devlet destekli nakit kredi kampanyasında 25.000 TL ödeme almanız durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere işlemler gerçekleştirilerek aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatırılmaktadır. Devlet destekli Olarak emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte 25.000 TL nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecekler ve onaylanan bu tutar kadar kredileri hesaplarına yatırabileceklerdir.

25.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak yapılacak olan bu kredilerde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda işlemler yapılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte 25.000 TL'ye kadar ek ödeme alacak olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

En fazla 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu devlet destekli Kredi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması isteniyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredileri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılmaktadır.

Devlet destekli olarak verilecek bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi aynı gün içinde verilerek hesaplara yapılacak olan ödemeler ile birlikte krediler aynı gün içinde kullandırılmaktadır.