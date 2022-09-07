Emekliye 60.000 TL Ödeme! Ziraat Bankası ve diğer bankalar açıkladı, Kim ne kadar ödeyecek...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için 60 bin TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlanarak hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi bir arada sunulacaktır. Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak 60.000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek işlem yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde Kredi işlem sonucuna göre hızlı sonuç verilecek ve Bank kredi puanına göre de aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde sonuç vererek aynı gün içinde hesaplara ödemeler yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek Kredi alabileceğiniz bu Kredi kampanyalarında 60.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ₺60.000'ye kadar aynı gün içinde Kredi ödemenizi alabilir ve kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve bankadan ihtiyaç kredisini istedikleri zaman alabiliyorlar.

Garanti Bankası

60.000 TL emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız Garanti Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan bu kredileri de hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırabileceksiniz. Garanti Bankası 24 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarında şartları uygun olan vatandaşları aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırmaktadır.