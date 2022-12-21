Meclis tatile girmeden onay verdi! Emekliye yılbaşı parası yatacak

Meclis onayından geçen emeklilere verilecek olan yılbaşı paraları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olmaları durumunda şubelere gitmeden de artık kredi kullanabilecekler. Devlet destekli faiz oranları ile birlikte nakit kredi kullanabileceğiniz kampanyalar devlet destekli olarak sizlere Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödenecek ve yüksek limitli kredi almak isteyen tüm emekliler de bu kampanyalardan yararlanabilecek.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de yılbaşı parası almak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın sizin için yapmış olduğu ₺50.000'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli düşük faizli ve devlet destekli Kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

50.000 TL ödeme almak isteyen tüm emekliler başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faiz oranları ile birlikte kamu bankaları üzerinden alacakları kredilerde bir taksit ödemesini ertelemeli olarak yapabilirler ve Mart ayında kredi ödemelerine başlayabilirler.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için geçerli olan Bu kampanyada başvurusunu yapmak isteyen kişiler internet sitesi üzerindeki yılbaşı kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubeleri üzerinden de bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi işlemleri için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak ödenecek onaylanan bu kredilerde hızlı bir şekilde aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde hesabı olan kişiler müşteri hizmetleri numarası üzerinden hemen internet bankacılığı şifresi alabilirler ve bu şekilde de kredi başvurusunda bulunabilirler.