Ziraat Bankası Genel Müdürü: Emeklilere Devlet Destekli Ödeme Olacak

Ziraat Bankası genel müdürlüğü tarafından yapılan Açıklama ile birlikte son zamanlarda özellikle emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara yapılan kampanyalar oldukça merak edilmektedir. Ziraat Bankası genel müdürlüğü üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm emeklileri yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldığı açıklandı.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyadan nakit ihtiyacı olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda diledikleri zaman kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen verilmektedir.

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için başlattığı Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirirken banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emeklilerin maaş müşteri olması banka tarafından istenen ilk şart olarak karşımıza çıkıyor. Emekli maaşı hesabı üzerinden daha önce Kredi kullanan ve krediler yüzünden icralık olan emekliler borçlarını kapatmadılar ise kredi kullanamayacaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için emekli maaşı hesapları üzerinden kredi notuna bakmadan ihtiyaç kredisi ödemeleri 100.000 TL'ye kadar verilecektir.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız Ziraat Bankası internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası vermiş olduğu bu Kredi kampanyasında Kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda ayrıca diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı borçlarını kapatmak istemeleri durumunda da tüm Banka borçlarını tek bir yere ödeyecek olan borç transferi kredisi kampanyasına da sokabilir. Eğer borçlarınızı kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerinde giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz bu işlemler ile birlikte de kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası şubelerine taşıyacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ayrıca emekli promosyonu olarak da 10.000 TL üzerinde maaş alan kişilere ₺5.000'ye kadar emekli promosyon ödemeleri verilmektedir.