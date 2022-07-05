Meclis Sonunda Onayladı! Emekliye 12.000 TL ile 20.000 TL Arasında Hemen Ödeme Veriliyor.

Meclis üzerinden yapılan kampanya duyurusunda emekli olan vatandaşlara 12000 TL ile 20000 TL arasında ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Meclis üzerinden yapılan onay sonrasında emekli olan kişiler bu nakit kampanyalarına katılarak, kamu bankaları üzerinden destek kredisi alabilecek. 12 bin TL ile 20000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden kredi kullanabilmektedirler.

Başvuru!

Meclisten geçen habere göre, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak için başvuru yapacak olan emeklerim bu bankadan maaş alması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanı sunacaktır.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını yaptıktan hemen sonra kredilerini kendi banka hesaplarına yatırarak alabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak kredilerin ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak yapabileceğini de söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşımalarıyla birlikte 750 TL'ye varan emekli promosyonu alacaklardır.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu banka şubeleri haricinde internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler aynı şartlar dahilinde diğer kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank'ında kampanyasına katılabiliyor.