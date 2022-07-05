Denizbank Aynı Gün İçinde Vereceğini Açıkladı! 18.000 TL ile 50.000 TL Arasında Değerlendirme Yapacak

Denizbank kredi kampanyasına katılacak olan kişilere son dakika kampanyası duyurdu! Denizbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler bu kredi limitlerini alabilmeleri için başvuru yapabileceklerdir. Kredi notu uygun olan kişiler, banka kredi skoruna göre işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi alacak kişilere, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Banka şartlarına uygun olan kişiler, kredi notuna göre işlemlerinizi hemen yapabilmektedirler.

SMS ile Başvuru

SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden işlem yapacaksınız. Bunun için bankadan özel mesaj atmanız gerekecek. SMS ile kredi başvurusu için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderiniz.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde yapabilecek ve aynı gün içinde kredi kullanarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceklerdir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yaparak, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar, bu limitlerdeki tüm kredilerde artık gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. 18 bin TL ile 50000 TL arasında onay alırsanız da banka gelir belgesi istemeden sizlere kredi imkanı sunacaktır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak için ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de işlemlerini gerçekleştirebilir ve bankalar üzerinden kredi kullanabilirler. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilir ve Denizbank üzerinden kredi alabilir.