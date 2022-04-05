Meclis Onayı Var! Cumhurbaşkanı İmzası Var! Emekliye Bayram İçin 10.000 TL Ödeme Ayrıldı. Emekli olan kişiler için bayramda ek para ödemeleri onaylandı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi olarak 10 bin TL'ye kadar, Ramazan Bayramında kredi kullanacak, ödemelerini Kurban Bayramı sonrasında yapacak. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde, PTT başta olmak üzere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, işlem yaparak vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verecek.

Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız başvurunuzu kendi emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden yapmanız gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve sizlere onbin tele ödeme 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kullandırılacaktır. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, Vakıfbank, Ziraat Bankası Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş almaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapabildikleri gibi, ayrıca bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan da devlet destekli olarak verilecek on bin TL ödeme için başvuruda bulunabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonucu değerlendirmeye alınacak ve sizlere 5 dakika içerisinde sonucu söylenecektir.

Emekli olan kişilerin emekli maaşları bu bankalar üzerinde değilse, başvurularını yapmadan önce banka kredi puanının yüksek olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabiliyor.

Ptt üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına göndermeleri durumunda 80000 TL'ye kadar bayrama kadar kredi başvurusunda bulunabilir.