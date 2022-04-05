Son Dakika: SMS Gönderenlere O Banka 15.000 TL Kredi Veriyor! Acele Edin!

SMS Gönderenlere O Banka 15.000 TL Kredi Veriyor! Acele Edin! Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre SMS yöntemi ile kredi çekmek isteyen vatandaşların hesabına anında 15.000 TL para yatırılacak. 15.000 TL ye kadar nakit kredi kullanmaları durumunda vatandaşlar için anında işlemleri gerçekleştirilecek.

SMS ile kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar, kesme işareti bireysel yazdıktan sonra boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını da yazıp bir boşluk daha bıraktıktan sonra aylık gelirlerini yazmak suretiyle bu mesajı 4411 numarasına gönderilmeleri gerekir. 'Nakit problemlerin izin olması halinde banka şubeleri üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kimlikleri ve gelir belgelerini banka memuruna ibraz geri şeklinde kredi başvurusu işlemlerini yapmaları mümkündür.

Yapı Kredi Bankası 15.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

· Vatandaşların Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan 15.000 TL ihtiyaç kredisinden faydalanmayı istiyor olmaları halinde kendilerine en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür.

· Yapı Kredi Bankası'nın şubesine gitmek için vakit bulamayan vatandaşlar adım uzaktan mobil bankacılık uygulamaları ile Yapı Kredi Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaları mümkündür.

· Bir başka yöntemde ise vatandaşların Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan 15.000 TL ihtiyaç kredisi almaları için cep telefonlarından mesaj bölümüne geldikten sonra krediyi yazmaları ve boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaralarını yazmaları bir boşluk daha bıraktıktan sonra ne kadar gelirleri varsa onu da yazdıktan sonra 4411 numara sana mesaj gönderilmeleri gerekir.