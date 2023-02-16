MEB ve ÖSYM Nihayet Açıklama Yaptı! 2023 YKS Ertelenecek mi Netleşti

YKS olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sınav tarihlerinde değişiklik yapılması bekleniyor. Sosyal medyada “Depremzedeler ve depremden psikolojisi etkilenen öğrenciler sınava nasıl çalışacak?” isyanları sık sık yer alıyor. Bunun yanı sıra çoğu öğrenci her şeyin bir an önce netleşmesi gerektiğini, bu belirsizlikle sınava odaklanamadıklarını belirtiyor.

Üniversite sınavına girecek binlerce öğrenci, MEB’den ve ÖSYM’den sınavın ertelenmesine yönelik açıklama yapılmasını istiyor. Önceki yıl 11 Şubat ile 7 Mart arasında başvuruları alınan üniversite sınavının başvurularının hala başlamaması sınavın ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu iddiasını güçlendiriyor.

2023 YKS ERTELENECEK Mİ?

Milyonlarca gencin hayatının en önemli sınavlarından biri olan YKS’nin ertelenmesi ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 YKS ertelenir mi sorusunun cevabı henüz yetkili merciler tarafından net bir şekilde yanıtlanmadı ancak hem ÖSYM’nin hem de MEB’in yaptığı açıklamalar gençlere umut oldu.

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılında YKS başvuruları 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde alınması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş’ta ve 10 ilde meydana gelen depremlerin ardından sınavın ertelenmesi ihtimal dahilinde olduğu için başvurular halen alınmaya başlanmadı. Kulislerden alınan bilgilere göre sınav başvurularının Mart ayında başlaması bekleniyor.

ÖSYM’NİN YKS AÇIKLAMASI

10 ilde yaşanan depremlerin tüm ülkeyi etkilemesi nedeniyle sosyal medyadan ÖSYM’ye yöneltilen sorular ve talepler nihayet yanıt buldu. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada ülkede yaşanan güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takviminin yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Bu açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hakkında endişeli olduklarını dile getirdi.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada 2023 yılında LGS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerin de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağı belirtilmişti. Bunun yanı sıra sınav takviminin neden hala açıklanmadığı konusuna da değindi. Sınavların tarihinin koşullara göre belirleneceğini ifade etti. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldıklarını vurgulayan Mahmut Özer, LGS sınavının tarihini de ileri tarihte açıklayacaklarını söyledi.

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Daha önce belirlenen YKS 2023 takvimi, seçim dönemine denk geldiği için değiştirilmişti. Fakat seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasının ardından belirsizlik sürdü. Depremlerin ardından milyonlarca öğrencinin mağdur edilmemesi için yeniden bir güncelleme yapılması bekleniyor.

YKS için başvuru yapmayı bekleyen kişilerin sorusuna ÖSYM tarafından yanıt geldi. ÖSYM Sınav Takviminin güncel gelişmelere göre yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı açıklamada belirtildi. Sınava girecek kişilerin sürekli olarak takvimi kontrol etmeleri ve ÖSYM tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeleri gerektiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili detaylı açıklama yapılacağı ön görülüyor.

