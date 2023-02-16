Akbank'tan gelen haber sevindirdi: Banka müşterisi olanlara hemen ödemeli kredi 55.000 TL olacak

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 55000 TL kredi kampanyası ihtiyaç kredisi olarak vatandaşların sunulacağı açıklandı. Akbank 55000 TL kredi kullanacak olan tüm bireysel müşterileri için başlatmış olduğu yeni kampanyada uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirerek vatandaşlara ödemeler verecek. Akbank 55000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemelerini gerçekleştirirken, başvurularını yapmaları durumunda kredi ödemelerini hesaplarına yatırmaktadır.

Akbank Bireysel kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara vermiş olduğu bu kredilerde, belirtilen şartlara uygun olarak kredi işlemlerinize hemen verecektir. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi politikalarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için kredi notunuzun 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank Kredi Kampanyası...

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler SMS atarak işlem yapabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmanız durumunda 55000 TL 24 ay vadeli kredi almak için onay alabiliyorsunuz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya Akbank Çağrı Merkezi numarası olan 444 25 25 numaralı telefon numarasını arayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank hesabı olan vatandaşlar için ise Akbank direkt uygulanması öneriliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilir, onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır.