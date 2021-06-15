MEB Telafi Eğitimi Başvurusu Ne Zaman Yapılacak? Telafi Eğitimi Ne Zaman Başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu olacak? Velilerin ve öğrencilerin merak ettiği telafi eğitimi hakkında bilgiler yayınlandı. MEB tarafından duyurusu yapılan ve Telafide bende varım programı kapsamında yapılacak olan telafi eğitimlerine başvuru işlemleri nasıl olur araştırılıyor. Veliler ve öğrencilerin başvuru yapacağı bu telafi eğitimi ile ilgili işlemler nasıl olacak araştırılmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konu ile ilgili ne söyledi. İşte detaylar...

Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitim bilindiği gibi online olarak yapılmaya başladı. Normalleşme aşamalarında da tam gün ve tam hafta olarak okula gidilmiyor. Eğitimin bu yüzden sekteye uğramaması için milli eğitim bakanlığı telafi eğitimi başlattı. Eğitimde daha çok verimlilik artması için yapılan bu programda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla onaylanan telafi eğitimleri hakkında detaylarda belli oldu.

Telafi Eğitimi Nasıl Olacak?

Telafide bende varım programı ile okullarda, il ve ilçe genelindeki sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif eğitim programları bulunuyor. telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yer verilen açıklamalar ile birlikte, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak hareket edilecek. Öğrecilerin, velilerin ve öğretmenlerin telafidebendevarim.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bilgilere erişeleceği duyuruldu.

Meb Telafi Eğitimi Ne Zaman?

Telafi eğitimine başvuru yapmak isteyenler 21 Haziran ve 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Eğitim ise 05 Temmuz ile 31 Ağustos arasında verilecek. İsteyen öğrenciler veli izni ile bu programa katılabilecekler. Eğitim faaliyetlerinin açık olduğu okullarda dersler verilecek.

MEB Telafi Eğitimi Zorunlu mu?

MEB tarafından 05 Temmuz'da başlayacak telafi eğitimi için zorunluluk bulunmuyor. İsteyen öğretmenler ve öğrenciler katılabilmektedirler. Program kapsamında telafi eğitime katılmak isteyenlerin başvuru yapması gerekiyor. Programda fiziksel, sosyal, duygusal, akedemik gelişim ve özel eğitim olmak üzere 4 alan üzerinden eğitimler verilecektir.