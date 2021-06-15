Christoph Daum Fenerbahçe'ye Gelecek mi? Ali Koç İle Görüştü mü? Fenerbahçeli taraftarların Emre Belözoğlu sonrasında takımın başında görmek istedikleri Christoph Daum hakkında açıklamalar geldi. Sarı lacivertliler, Emre'nin takımdan ayrılmasından sonra, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Gündemde olan, Rafael Benitez, Lucien Favre gibi büyük isimler ile birlikte, Eski Fenerbahçe teknik direktörü olan Christoph Daum'da var. Alman teknik adam, Fenerbahçe takımından teklif gelip gelmediğini açıkladı.

Fenerbahçe takımının geçen gün düzenlemiş olduğu, basın toplantısında açıklama yapan Ali Koç, Yeni teknik direktörün, Haziran ayının 3.haftasında belli olacağını ve açıklanacağını söylemişti. Bu haber sonrasında Fenerbahçe taraftarı merak içinde bu haberin sonucunu beklemektedir. Ali Koç, Alman veya Portekizli bir teknik adam takımın başında görmek istiyor. Bu açıklamalar sonrasında ibre eski teknik direktör Christoph Daum 'a kadar geldi.

Christoph Daum bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'nin her hangi bir yöneticisiyle veya başkan Ali Bey'le bir bağlantım olmadı. Şu anda Euro 2020 için medya kanallarında yorumculuk yapıyorum. Fenerbahçe ve taraftarına güzel bir gelecek diliyorum."