2024 Ocak ayında açıklanacak emekli ve memur maaş zammına yönelik net rakamlar oluşmaya başlıyor. Ara zamma yönelik bütçe çalışmaları devam ederken Merkez Bankası'nın ekonomistlerle birlikte gerçekleştirmiş olduğu yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonunda açıklandı.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonucuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %67,22'yi gördü. Açıklanan bu güncel rakama göre yeni yılda en düşük ve en yüksek emekli maaş aylığı ile memur maaşı ne kadar olacak? Sosyal destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar yeni yıl ile birlikte ne kadar ödeme alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA İYİLEŞTİRME GELİYOR!

Bakan Mehmet Şimşek yakın zamanda “En düşük emekli maaşı için iyileştirme yapılacak” açıklamasında bulunmuştu. Bunun için gözler Ekim veya Kasım ayına çevrildi. Cumhuriyetin 100.yılına özel 3. ikramiye ödemesinin konuşulduğu bu günlerde SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı milyonlarca vatandaşı neler bekliyor? konusu gündeme damga vurdu.

MB YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNİ REVİZE ETTİ!

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi 2023 yıl sonu hedefi 67,22'yi revize edildi. Sonuç olarak 6 aylık enflasyon beklentisi üzerinden düşünüldüğünde emekli ve memurun maaş tablosu netleşmiş oldu.

Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon beklentisi %67,22, 6 aylık enflasyon beklentisi %39,61 oldu. Refah payı hariç SSK ve Bağ-kur emekli zammı için %39,61İ Temmuz ayı toplu sözleşmesi %6, memur enflasyon farkı ise %31,71'i gördü.

MEMUR VE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası verilerine göre memur ve memur emeklisi taban maaşları Ocak ayında değişikliğe uğrayacak. 22.000 TL alan memur yeni dönemde 33.347 TL. Memur emeklisi ise 14.958 TL alacak. 65 yaş aylığı alan vatandaş Ocak zammı ile beraber 3.558 TL ödeme alacak. Evde bakım desteği alanlar 7.721 TL. %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar 4.259 TL ödemeden faydalanacak.