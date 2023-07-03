Show TV ekranlarında kısa süre önce yayın hayatına başlayan Maviye Sürgün isimli dizi projesi 3. bölümü ile dün akşam ekranlarda yer aldı. Yapımcılığı 03 Medya tarafından üstlenilen dizi projesinin yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanırken projeye karşı gösterilen ilgide artış görüldü. Dizinin son yayınlanan bölüm finalinde gizemli çanta dikkat çekti. Defne'nin çantayı Ozan'dan alarak denize atması tepki topladı. Fakat birinin o çantayı denizden çıkarması gelecek bölümlerde yeni olaylar Yaşar ve dayanacağına işaret eden bir durum olarak yorumlandı. İlk 3 bölümü ile beğeni toplayan ve gelecek bölümlerde neler yaşanacağı konusunda seyirci grubunu meraklandıran Maviye Sürgün isim televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve gelecek bölümleri hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık. Peki Maviye Sürgün dizisi 4. yeni bölümde neler olacak?

Gelecek hafta dizinin yayınlanan tanıtımında gösterilenlere göre çantayı denizden çıkartan kişinin Ali olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum seyirci grubu arasında büyük bir heyecan uyandırdı ve yaşanacak olan gelişmeler merakla beklenildi. Projenin yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanan seyirci grubu proje hakkında yapılan haberleri titizlikle takip ediyor. Beğeni dolu yorumlar alan dizi sosyal medyada da sıklıkla konuşuluyor ve özellikle Twitter'da çok sayıda paylaşıma konu oluyor.

Başrollerde Serkan Altunorak, Damla Sönmez ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin performans sergilediği dizi önceki akşam 3 bölümü ile ekranlarda yer aldı ve seyirci karşısında çıktı. 3. yeni bölümü ile izleyici grubuna heyecan dolu anlar yaşatan Maviye Sürgün dizisinde Ali karakteri Defne ile ilgili gerçekleri öğrenmek istedi. Bu amacına ulaşmak için Ali Murat'ı konuşturmaya çalıştı ve bu sırada Defne ise Ozan'ı atlatmayı başararak otele geri döndü ve istediğini yaptı.