Masumlar Apartmanı Safiye’nin Travması Ortaya Çıktı

Bu hafta TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinin 55. yeni bölümü izleyici kitlesi ile buluştu. Projenin yeni bölümünde Safiye karakterinin acısının nedeni de öğrenildi ve konu hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu. Seyirci kitlesi yeni bölümde yayınlanan sahne sebebi ile Safiye'yi daha iyi anladı ve senelerce kabuğuna çekilip annesini aklından çıkaramaması ile empati kurdu. Safiye karakterinin travmatik hallerini açığa kavuşturan yeni bölümdeki sahne, Safiye'nin aklında hep onunla yaşamasını da nedenleri ile ortaya koydu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Aslıhan Gürbüz'ün bulunduğu sevilen dizi Masumlar Apartmanı’nda Gülben ve Safiye'nin hayatlarını yavaş yavaş yeni bir düzene koyması izleyici kitlesinin de dikkatini çeken bir gelişme olarak görülüyordu. Esat ile Gülben'in evlenmesi ve senelerce yaşadıkları evden dışarıya adım atması karakterler için büyük bir gelişme olarak yorumlanıyordu.

Dizi hayranları Safiye ile Naci'nin evlenmesini büyük bir merak ve heyecan içerisinde bekliyordu ve yaşanacak olan gelişmeler seyirci kitlesi tarafından takip ediliyordu. Gülben'in evliliğinde ise her ne kadar bazı problemler devam etse de Safiye karakterinin evlilik için bir adım atmış olması hikayede büyük bir heyecan yaşanmasına neden olarak gösterilmişti. Ancak projenin 54. yeni bölümünde ise Han’ın nikahı gelmemesi sebebi ile Safiye evlenememiş ve izleyici kitlesi ile hayranlarını üzmüştü.

Dizinin bu hafta ekranlarda yer alan yeni bölümünde ise annesi ile yaşadığı bir anı hatırlayan Safiye karaktere duygusal dünyasından da ipuçlarından paylaştı. Safiye'nin annesinin geçirmiş olduğu sinir krizi ardından felçli kalması sebebi ile yıllarca Safiye annesine bakmıştı. Yeni bölümde safiye'ye eziyet eden annesinin ölmeden önce de ona çok büyük bir yük bıraktığı bilgisine ulaşıldı.