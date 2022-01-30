50 yaşını doldurmuş her vatandaşa başvurmaları şartıyla emekli olma hakkı tanındı! Erken Emeklilik Koşulları Belirlendi! Erken emekli olabilmek için belirli bir miktar prim ve gün ödenmesi ihtiyacı, yaşa bağlı endişeleri artırmaktadır. Ancak bu kriter karşılansa bile bazı vatandaşlar için yaşa takılıp kalma durumu emeklilik planlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Emeklilik yaşı, son düzenlemeler ve anlaşmalar sonucunda değişebilir. İyi haber şu ki, 48 yaşında olsanız bile emekli olabilirsiniz. 48, 49 ve 50 yaşındakiler için emeklilik koşulları belirlendi.

Emekli olmayı düşünen vatandaşlar, durumu yakından takip etmeli ve erken emeklilik koşullarıyla ilgili araştırmalarına devam etmelidir. Vatandaşlar 48, 49 veya 50 yaşında olsa bile, belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda emekli olma seçeneğine sahiptir. Prim gün sayısı şartını karşılayan vatandaşlar, konuyla ilgili rahat bir nefes alarak umutlarını sürdürmeye devam ediyor. Kişinin ilk işe başladığı tarih, emeklilik değerlendirmelerinde en önemli unsurlardan biridir. Hesaplama yapmak için prim gün sayısı ve işe giriş tarihi kullanılır. Erken emekliliğin hakkında en çok soru sorulan kısmı şartlı emeklilik prim günlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler biraz farklılık göstermektedir.

48 yaşında emekli olmak

Bir kişinin doğum yılı 1969 ve çalışma yılı 1984 ise ve 3000 prim günü varsa emeklilik yaşı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Çalışma yılına bağlı olarak 25 yıl, 48 yıl ve 5225 prim günü olarak gerekli parametreler karşılanmış olabilir. 25 yıl şartı ile 48 yaş tamamlanmış oluyor. Ancak bu durumda gereken prim gün sayısının bitmesi için 2225 prim gününün doldurulması gerekir, yani o gün kadar çalışmaya devam edilir. Sonuç olarak, gerekli prim gün sayısına ulaşıldığı andan itibaren emeklilik haklarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

58 yaşında emekli olmak

20 Nisan 1981 doğumlu biri için çalışma tarihi 15.04.2005 olsun. İlk iş günü için 58 yaş, 7000 gün ise, 25 yıl ve 4500 prim günü ile 58 yaş için kısmi emeklilik yaşı şartı uygundur. ve 4500 premium gün. 4500 prim günü ödenme yöntemi ile 58 yaş emeklilik hakkının alınabilmesi için 20.04.2039 tarihine kadar beklenmesi esastır.