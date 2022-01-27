Masumlar Apartmanı Safiye Çok Güzel Bir Gelin Oldu

Çarşamba akşamlarında seyirci kitlesi ile TRT1 ekranlarında buluşan Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinde büyük olay gerçekleşti ve dizi hayranları ekranlara kilitlendi. Projenin yeni bölümünde Naci ile Safiye birbirine kavuşurken karakterinin giydiği gelinlik de izleyici kitlesini hayran bıraktı. Dizinin yeni bölümünde nihayet büyük olayın gerçekleşmesi projenin hayranlarını sevindirdi ve dizi hayranları çiftin mutluluğu hak ettiğini de söyledi.

Seyirci kitlesini ekrana kilitlemeye devam eden Masumlar Apartmanı gerçek hikayelerden derlenerek dizi hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam Masumlar Apartmanı isimli sevilen dizi projesinin yeni bölümü ekranlarda yer aldı ve Safiye ile Naci'nin nikahı geceye damga vurdu. Seyirci kitlesi çiftin mutluluğu sonuna kadar hak ettiğini söylerken Naciye ile Safiye'nin nikahının da evde yapılması dikkat çeken gelişmeler arasında görüldü. Bunun yanı sıra Naciye'nin tercih ettiği gelinlik seçimi de tam puan aldı ve oyuncu en güzel hali ile ekranlarda yer aldı.

Dizide seyirci kitlesinden tam not alan Safiye karakterinin saçı ile makyajı karakterine uygun bir gelinlik ile tamamlandı ve dizi hayranları adeta ekranlara kilitlenerek Masumlar Apartmanı isimli başarılı dizisinin yeni bölümünü izledi. Sosyal medyada Safiye karakterinin giymiş olduğu gelinliğe karakterin hayranları tarafından çeşitli övgüler yağdırıldı ve ne kadar başarılı bir seçimin gerçekleştirildiği yazıldı. Diğer taraftan dizinin en naif çifti olarak görülen Naci ile Safiye mutluluğa kavuştukları anda bir talihsizlik yaşadı.

Dizide meydana gelen sahnelerde mutluluğu hak eden Naci ile Safiye çiftinin uzun vadeli bir mutluluk yaşayamayacağı şeklinde ipuçları görüldü ve yeni evli çifti çeşitli sorunların beklediği şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun yanı sıra sonunda evlenen Naci ile Safiye çifti projenin ekranlara getirilen yeni bölümüne damga vurdu ve dizi hayranlarını büyüledi.