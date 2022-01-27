Polis Memuru Büşra Çetinkaya'nın Katiline İndirim Uygulandı!

İki sene önce Aydın'da meydana gelen üzücü olayda 28 yaşında polis memuru olduğu bilinen Suat Teke, otomobili ile eski kız arkadaşı 28 yaşındaki Hatice Büşra Çetinkaya'nın bulunduğu şehre gelerek kendisi gibi polis memuru olan genç kadını kurşun yağmuruna tutmuştu. Türkiye'yi yasa boğan olay ile ilgili olarak mahkemeden çıkan karar sonucunda 28 yaşında eski sevgilisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Hatice Büşra Çetinkaya’nın ailesinin isyan ettiği bilgisine ulaşıldı.

Görülen dava sonunda katilin indirim aldığı açıklanırken anne Güngör Çetinkaya'nın da fenalaştığı öğrenildi ve üzücü olay gündemde yer aldı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 sene hapis cezasına çarptırılan sanık Suat Teke, cinayetten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Büşra Çetinkaya cinayetinin 7. duruşması gündemde yer alan konular arasında bulundu ve açıklanan karar ile birlikte detaylar da merak edildi. Cinayet Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanmıştı ve 28 yaşındaki genç kadın Hatice Büşra Çetinkaya eski erkek arkadaşı olan Suat Teke tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetmişti.

Katilin tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, tasarlayarak öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan davanın 7. duruşmasında çarptırıldığı cezalar da öğrenildi ve hayatını kaybeden genç polis memurunun annesinin fenalaştığı açıklandı.

Karar duruşmasına aynı olayda yaralanan anne Güngör Çetinkaya, tutuklu sanık Suat Teke, taraf avukatları ve baba Zekeriya Çetinkaya da katılım gösterdi. Cumhuriyet Savcısı önceki duruşmada olayla ilgili açıklanan mütalaada cinayeti tasarlamadan işlediğine kanaat getirdi ve konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleşti.

Sanık Suat Teke son savunmasında eski kız arkadaşı Büşra Çetinkaya'nın kendisini aldattığını iddia etti ve olaydan önce ise telefonda kendisine küfür ederek tahrik ettiğini belirtti. Teke Bunun yanı sıra olay anında ve olaydan önce yaşadıkları ile ruhi durumunun göz önünde bulundurulmasını istediğini açıkladı.