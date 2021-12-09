Masumlar Apartmanı Reyting Oranlarında Düşüşe Geçti

Destan isimli yeni dizi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken Salı akşamında yayınlanan diziler arasında da öne çıkan bir yapım oldu. 3. bölümünü ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşturan dizi tüm kişiler kategorisinde yeniden birincilik koltuğuna oturmayı başardı. ABC1 kategorisinde ikinci ve AB kategorisinde de 5. olan Destan, rakiplerini geride bıraktı. Bir süre önce final yaparak ekran hayatına son veren Eşkıya dünyaya hükümdar Olmaz'ın yerine başlayan dizi, kendisinden beklenildiği gibi Salı akşamında yayınlanan diziler arasındaki rekabette bir numara olmakta zorlanıyor.

Destan’ın gelişinden en kötü etkilenen proje ise Masumlar Apartmanı oldu. Geçtiğimiz sezona göre daha düşük reyting oranları alan Masumlar Apartmanı dizisinin reyting oranlarında düşüş yaşadığı görüldü. Yaşanan düşüş ise Masumlar Apartmanı dizisi ile beraber bir miktar daha arttı ve seyirci kitlesini hayal kırıklığına uğrattı. Fakat yine de Destan dizisi karşısında direnç sergileyen dizi gelecek bölümleri ile merak konusu oldu.

Daha önce yayınlanan bölümlerinde tüm kategorilerde birincilik elde edebilen Masumlar Apartmanı dizisi Destan, yayın hayatına başlaması ile beraber beklentileri karşılayamadı. 50. bölümünü 7 Aralık akşamında izleyici karşısına çıkaran proje, ABC1 kategorisinde 3. olurken tüm kişiler kategorisinde de 5. olarak adından söz ettirdi.

Daha önceki performanslara göre önemli oranda izleyici kaybı yaşayan dizi Masumlar Apartmanı reyting oranlarında ise dirençli duruşuna devam ediyor. Merve Dizdar, Ezgi Mola, Melisa Şenolsun ve Birkan Sokullu'nun başrolünde bulunduğu proje, son olarak Aslıhan Gürbüz’ü Ceylan karakteri ile kadrosuna dahil ederek dikkat çekmişti. Fakat yaşanan bu gelişme projenin ilk sezonda olduğu gibi yüksek reyting oranları almasına yardımcı olamamış ve hikayenin farklılaşmaya başlaması da izleyici kitlesinin olumsuz yorumları ile karşılaşmıştı. Son zamanlarda yaşadığı düşüş ile gündemde yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin bu durumu düzeltip düzeltemeyeceği ise gelecek haftalarda belli olacak.