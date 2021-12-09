Annemizi Saklarken Dizisi Annelik Kavramını Sorgulatacak

Star TV ekranlarında oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Annemizi Saklarken izleyici kitlesi ile buluşacak. Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin bulunduğu yapım birinci bölümünü bu akşam ekranlara taşıyacak. Bunun yanı sıra iddialı konusu ile de gündemde yer alan ve adından söz ettirmeyi başaran dizi elde edeceği reyting oranları ile merak konusu oldu. Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrollerinde bulunduğu yapım hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ojo Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen Annemizi Saklarken dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu biliniyor. Dizinin senaryosu ile öyküsü Sırma yanık tarafından kaleme alınarak izleyici kitlesi ile buluşuyor. Hande Doğandemir'in Handan, Kutsi'nin ise Dündar karakterine hayat vereceği yeni dizi Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesi oldukça çarpıcı bir hikaye ile Star TV ekranlarında birinci bölümünü izleyici karşısına çıkaracak.

Hande Doğandemir tarafından hayat verilecek olan Handan karakteri dul kalmış ve genç yaşta anne olmuş bir kadın olarak hayranları ile buluşacak. Fakat Handan evlatları için her şeyini feda eden bir anne değil daha farklı bir karakter olarak ekranlarda yer alacak. Zengin bir koca bularak hayatını kurtarmaya çalışacak olan Handan bu amacı karşısında ise çocuklarını bir engel olarak görecek. Bu yönüyle tartışmaya açık bir dizi olan Annemizi Saklarken merak içerisinde bekleniyor.

Doğandemir'in yanı sıra Kutsi ise bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden daha farklı bir rol ile ekranlarda yer alacak. Dışarıdan çok iyi kalpli ve şefkatli gibi görünen Dündar karakteri aslında psikopatlık derecesine varan sert bir karakteri olduğunu gizleyecek. Kutsi ile Hande Doğandemir'in yanı sıra Hatice Aslan ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta oyuncular da Annemizi Saklarken isimli dizide rol alıyor.