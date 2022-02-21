Masumlar Apartmanı Dizisine Kötü Haber

Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2. sezonda da yayın hayatına devam etme kararı almış ve TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. İlk sezonda olduğu kadar yüksek izlenme oranlarına ulaşamayan proje, yine de yayın hayatına devam etmiş ve yeni bölümlerini dizi hayranları ile buluşturmuştu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmakta olan dizi OGM Pictures imzalı olarak izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor ve fragmanları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Yayın hayatına başladığı ilk sezonda gündemin ilk sıralarına yerleşen ve izleyici kitlesinin dikkatini çeken proje, bu başarısını 2. sezonda aynı şekilde devam ettiremedi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı dizi bazı izleyici grubu tarafından eleştiriler topladı ve konu hakkında çeşitli sosyal medya paylaşımları da gerçekleşti. İzleyici grubu dizinin gidişatını sıkıcı buldu ve bu şekilde yorumlar da yazıldı.

Masumlara Apartmanı geçtiğimiz sezonda Salı akşamlarında reyting oranlarında birinciliği hiçbir diziye kaptırmamış ve oldukça başarılı bir şekilde yeni bölümlerini sergilemişti. Diğer taraftan diziye karşı ilginin ise ikinci sezon ortasına doğru giderek azaldığı görüldü ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. 1. sezon sonunda İnci karakteri ölerek hikayeye veda etmiş ve yeni sezonda da Melisa Şenolsun Rüya karakteri ile oyuncu kadrosuna dahil olmuştu. Yine de ünlü oyuncu Melisa Şenolsun’un Rüya karakteri ile Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olması seyirci kitlesini tatmin etmeyen gelişmeler arasında gösterildi.

Han karakteri ise İnci’nin gidişi ile beraber büyük bir boşluğa düştü ve seyirci bu duruma üzüldü. Rüya karakterine tam olarak ısınamayan izleyici grubu bu konu hakkında çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştiriyordu. 1 hafta önce de Rüya karakterine veda edilmesi dizide dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü.