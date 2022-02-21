Aşk Mantık İntikam Dizisine İzleyici Tavsiyesi

Yaz dizisi olarak Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesinde Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi birbirinden başarılı iki oyuncu performansı ile beğeni topluyordu. Daha sonra romantik komedi türünden dram türüne adeta keskin bir dönüş yapan proje izleyici kitlesi tarafından beğeni topladı ve yeni bölümleri ile dikkat çekti. Son zamanlarda dram yönü ağır basan ve bölümleri ile ekranlarda yer alan proje sezon ortasına kadar gelmeyi başardı.

Proje bazı zamanlarda eleştiriler toplasada yine de ekran hayatına devam etti ve yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkardı. Bir grup izleyici ise sıkılmaya başlaması sebebiyle diziyi bıraktı ancak Aşk Mantık İntikam dizisi, oyuncu kadrosunda bazı değişiklik yaptı ve gündemde yer aldı. Hikayesiyle Fox TV ekranlarında yer alan projede gerçekleşen değişiklikler tempoyu düşürmemek ve heyecanı yüksek tutmak amacıyla yapıldı ve izlenme oranlarında bir yükseliş yaşanması beklenildi. Bu sebeple Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin eklendiği ve beklenmeyen ayrılıkların da yaşandığı gözlemlendi. Diğer taraftan bir süredir dizinin final yapacağı iddiaları ortalıklarda dolaşmaktaydı fakat konu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Mart ayında romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam’ın final yapacağı bir kulis bilgisi olarak kaldı ve detaylar da merak konusu oldu.

Kanal ya da yapımcı, dizinin final iddiaları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı fakat sosyal medyanın gündeminde bu konu konuşulmaya devam ediliyor. Sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışan izleyici kitlesi bir süre diziye ara verilmesi gerektiğini belirtiyor. Yeni sezonda ise Aşk Mantık İntikam dizisinin tekrardan yayın hayatına devam etmesi yönünde tavsiyeler veriliyor.

İzleyici kitlesi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlara göre beklentilerinin ve önerilerinin bu yönde olduğunu belirtiyor fakat yapımcı ya da kanal ise henüz konu hakkında bir açıklama gerçekleştirmedi. İlhan Şen ve Burcu Özberk ise dizi çifti olarak birbirlerine çok yakıştırılıyor ve yakaladıkları enerji ile ilgi topluyor.