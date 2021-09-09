Gaziantep'te Eşi Tarafından 3 Kez Bıçaklanan Tuğba Anlattı!

Gaziantep'te meydana gelen olayda boşanma aşamasındaki eşi Serkan Korkmaz tarafından darp edilen ve bileğinden ve iki bacağından olmak üzere 3 defa bıçaklanan Tuğba Korkmaz isimli genç kadın yaşadıklarını anlattı. Darp raporu alan genç kadın, eş hakkında şikayette bulunmuş ve yapılan şikayet sonrasında Serkan Korkmaz'ın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşılmıştı.

5 Eylül tarihinde Gazikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre 32 yaşındaki ve 3 çocuk annesi olan Tuğba Korkmaz isimli genç kadın, bir senedir ayrı yaşamakta olduğu eşi Serkan Korkmaz ile tartışma yaşamaya başladı. Eşiyle yaşanan tartışma sırasında öfkelenen Serkan Korkmaz ise yanında bulunan bıçağı alıp eşinin iki bacağına ve bileğine sapladı. 32 yaşındaki eşini bıçaklayan Serkan Korkmaz daha sonra kaçmayı da ihmal etmedi.

Eşi tarafından bıçaklanan genç kadın hastaneye gitti ve tedavi altına alındı. Taburcu olması ardına şikayette bulunan Tuğba Korkmaz, yaşadığı dehşet verici anları anlattı ve gündemde yer aldı.

15 senelik evlilik süresi boyunca pek çok kez şiddete maruz kaldığını ifade eden Tuğba Korkmaz isimli genç kadın, iki bacağından ve bileğinden olmak üzere bıçaklandığını belirtti. Yaşanılan olay sonrasında eşinin kendisine “Senin boğazını keseceğim” şekilde tehditler savurduğunu anlattı.

15 senelik evliliğini eşi Serkan Korkmaz’dan şiddet görerek geçirdiğini ifade eden Tuğba Korkmaz, konuşmak istediğini söylediğini ve boşanma talebinin bulunduğunu anlattığını ifade etti.

Boşanma isteğini söylemesi ardından eşinin bu karara karşı çıktığını ve çocuklarını ondan alacağını söylediğini ifade eden Tuğba Korkmaz, büyük kızının da o sırada babasını istemediğini söylediğini aktardı.

Yaşanan olay sonrasında çocuklarının da onu istemediğini ve nasıl alacağını sorduğunu ifade eden Tuğba Korkmaz, tartışma yaşanması ardından eşinin kendisini bıçakladığını söyledi.