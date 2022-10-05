Son Dakika: Emekliye 20939 TL Ödeme Verildi! TC kimlik numarasından alınacak

Emekli maaş alan vatandaşlara 20939 TL ödeme verileceği, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında kredi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olması durumunda mı, internet bankacılığı üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini duyurdu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan kredilerinizi hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda banka şubelerine gitmeden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte bir internet bankacılığı şifresi oluşturarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde 20939 TL ödeme verilmektedir.