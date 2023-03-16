Mart Başvuruları Başladı! İşkur 90 Bine Yakın İşçi Alımı Yapacak!

İşkur yaptığı son açıklama ile 90 bine yakın İşçi alımı yapacağını duyurdu. Duyuru sonrası İşçi alımının hangi alanlarda olacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Yapılan son açıklama ile işkur bekçi alanından tutun ki garson sektörüne kadar pek çok alanda iş alımı yapacağını duyurdu.

Yapılacak olan kurum alımları için ilk başvuru süreci başladı. İşkur sitesi üzerinden CV yardımı ile kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrası iletişim bilgileri ile kısa sürede iş görüşmesini planlamanız mümkündür. Başvuru yapacak kişiler için ilk şart ilkokul mezunu olmaktır. Sonrasında ise 18 yaşını doldurmuş olması aranan bazı şartlar arasında yer alıyor.

İşkur İşçi Alımı İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

İşkur 90 bin İşçi alımı için belli şartlar altında işçi alımı yapacağını duyurdu. Aranan ilk şart başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Yabancı uyruklu olan vatandaşlar maalesef iş başvurusu yapamayacak. Dikkat edilecek bir diğer nokta ise en az ilkokul mezunu olması şartıdır.

Yani bu şart ile sadece okur yazarlığı olan vatandaşlar başvuru yapamayacak. Aranan bir diğer şart ise başvurduğu iş ilanında herhangi bir engel durumu olmamasıdır. Aksi durumda kişinin başvurusu reddedilir. Aranan şartlardan bir diğeri ise sicil kaydının temiz olup vardiyalı çalışmaya uygun olma şartlarıdır. Tüm şartları karşılayan vatandaşların başvuruları kısa sürede kabul edilecektir.

İşkur İşçi Alımına Hangi Meslek Kolları Dahildir?

İşkur yapacağı işçi alımı için pek çok sektörden alım yapacağını duyurdu. Genel olarak garson, bekçi ve güvenlik hizmetleri gibi alanlarda işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu mesleklere ek olarak kamu personeli ve satış elemanı gibi pek çok alanda işçi alımı yapılacak.

İşçi alımının yapıldığı alanlar genel olarak hizmet sektörü olup gençlerin tercih edecekleri iş alanları tercih ediliyor. Buna ek olarak kısmen engelli vatandaşların çalışabileceği kasiyer tarzı satış işlerinde de alımlar yapılacağı duyuruldu. İşçi alımı sürecinin başlaması ile 90 bin İşçi alımının yapılacağı ve belli oranda şartları karşılayan vatandaşların başvurularının en kısa sürede kabul edileceği açıklandı.