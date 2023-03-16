Araç Alacaklar Dikkat: İkinci El Araç Piyasası Ne Zaman Hareketleniyor?

İkinci el araç piyasasında uzun süreden beri durgunluk hakim olurken galeri işiyle uğraşan vatandaşlar da seçimden dolayı herhangi bir şekilde bayram yoğunluğundan kaynaklı olarak araç satışlarının beklenmediğini açıkladılar.

Bunu yanı sıra bazı galeri işiyle uğraşan vatandaşlar da Ramazan bayramına doğru olarak az da olsa ikinci el araç satışlarının bir miktar artabileceğini düşünüyorlar. İkinci araç satışlarında satılan araçlar genel olarak 250.000 ile 400.000 bandında rağbet görüyor.

İkinci El Araçlar 250.000 TL İle 400 Bin TL Arasında Rağbet Görüyor

Geçtiğimiz ayda yaşanan büyük deprem felaketinin ardından ikinci el araç satış piyasası hemen hemen durma noktasına geldi. Fiyatları bir hayli yükselen ikinci el araçlarda satışların son zamanlarda olmamasına rağmen beklenti sürmeye devam ediyor. Seçime çok az bir zaman kalması ve piyasada araç sıkıntısının olması sebebiyle galericiler gelecek aylarda satışların yine az miktarlarda seyredeceğinden endişe ediyor.

Her yıl bayram öncesinde ikinci el araç satışlarında çok büyük rağbet olması bir yana kalsın bu sene bayram öncesinde herhangi bir şekilde yoğunluk beklenmediği galericiler tarafından dile getirilmeye devam ediliyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte araçlardaki satışların bir miktar artabileceğini ümitle bakan galericiler ortalama olarak 10 ila 15 gün içerisinde piyasanın bir miktar hareketlenmesini beklediklerini ifade ettiler.

Ancak dolar ve Euro’daki yüksek seviyelerin görülmesi nedeniyle ikinci el araçların da yine fiyatlarının düşmeyeceği ve bu konu hakkında araçların çok hızlı bir şekilde satışa engel olunacağını da düşünülüyor.

Dolar ve Euro Yüksek Olduğundan Dolayı Araçların Fiyatı da Yüksek

Ramazan ayı ve kurban ayı öncesinde ikinci el araç satışlarında büyük bir patlama yaşandığı bir gerçek. Ancak Dolar ve Euro’nun yüksek oranlarda seyretmesinden dolayı bu sene ikinci el piyasası çok yavaş ilerliyor ve Bayram öncesinde de çok az bir kıpırdama bekleniyor.

Genel anlamda ikinci el piyasasında 250.000 ve 400 bin TL arasındaki araçlar rağbet görürken vatandaşın alım gücünün düşmesinden kaynaklı olarak daha yüksek meblağdaki araçlar herhangi bir şekilde talep göremiyor.