Mart ayının sonuna kadar devam edecek! Bankalardan Bankamatik kartı olanlar 44000 TL ödeme alacak

44 bin TL'ye kadar bankamatik kartı hesabınız üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası ile birlikte Finansbank yeni bir kampanya açıkladı. 2 banka üzerinden gerçekleştirilecek olan yeni bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirecekler ve bu bankalar üzerinden kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir. acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz İhtiyaç Kredisi olarak sizlere verilecek olan 44 bin TL kredi özellikle de banka müşterisi olan tüm vatandaşları düşük faiz oranları ile birlikte verilecek ve bu krediler vatandaşlara hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılacak.

31 Mart tarihine kadar hemen ödeme alın...

Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşları uygun faizlerle ödemeler verilirken nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılıyor. 2 banka üzerinden de hesabınızın olması durumunda mobil uygulamayı kullanarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bu bankalardan dilediğiniz zaman kredi ödemesi alabileceksiniz. 31 Mart tarihine kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilirken banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan bu krediyi aynı gün içinde hesabınıza mobil uygulama üzerinden ancak atabilirsiniz.

44 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle de banka müşterisi olması durumunda işlemleri sms ile de yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası ve Finansbank SMS kredi servisi numaraları üzerinden yapacağınız başvurularda şubelere gitmeden onay almanız durumunda internet bankacılığından bu onaylanan tutar kadar kredileri kullanabilirsiniz.