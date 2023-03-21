Başvuran Alıyor: Bu Bankalar Herkese Kesin Onaylı Kredi Verecek Almayan Kalmayacak

Ülkemizin önde gelen devlet bankaları ve özel bankaları, ihtiyaç kredisi kategorisinde kesin onaylı kredi veya anında kredi olarak bilinen bir hizmet sunacaklarını açıkladılar. Bu hizmet sayesinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar belirli şartları yerine getirmeleri halinde hızlı bir şekilde kredi onayı alıp parasını kullanmaya başlayabilecek. Üstelik anında kredi kampanyalarına başvururken herhangi bir gelir belgesi sunmaya da gerek olmayacak.

KESİN ONAYLI KREDİ VEREN BANKALAR

Müşterilerine kesin onaylı kredi verme seçeneği sunan özel ve devlet bankalarından kredi almanın en etkili yolu, bu bankaların düzenli müşterisi olmaktır. Akbank, Garanti Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, İş Bankası, VakıfBank, Aktif Bank, Fibabanka’nın müşterilerine kolaylıkla anında kredi verdiği bilinmektedir. Acil nakit ihtiyacım var diyorsanız bu bankalardan birine başvurarak şansınızı deneyebilirsiniz.

KESİN ONAYLI KREDİ NASIL ALINIR?

Söz konusu bankalardan kesin onaylı kredi almak için internet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. İnternet bankacılığı, SMS veya ATM gibi kanallarla yapılan başvurular yüz yüze yapılan başvurulara kıyasla daha hızlı sonuçlanmaktadır. Banka, müşterinin geçmiş kullanım bilgilerine hızlı bir şekilde erişerek başvuruyu hızlı bir şekilde değerlendirebilmektedir. Ancak hızlı kredilerin maksimum limiti 75.000 TL'dir ve geri ödeme süresi maksimum 36 aydır. Kredi notunuz da bu aşamada önemlidir, riskli müşterilere kredi verilmemektedir.

KREDİ NOTU ÖĞRENME ÜCRETSİZ

Kredi notunuzu öğrenmek artık ücretsiz ve kolay bir işlem haline geldi. E-devlet sistemi üzerinden kredi notunuzu sorgulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Ardından arama çubuğuna "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu" yazarak sorgulamayı gerçekleştireceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfada istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurarak kredi notu sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

KREDİ ALMAK İÇİN KREDİ NOTU KAÇ OLMALI 2023?

2023 yılında kredi almak isteyenler için en ideal kredi notu 1700 ve üzeridir. Bu notun üzerindeki vatandaşlar bankaların en güvendiği müşteri grubuna girmektedir. Kredi notu 1500-1699 arasında olan vatandaşlar da bankalar tarafından iyi bir risk profili olarak kabul edilirler ve bankalar bu gruptaki müşterilere de sıklıkla kredi vermektedir. Ancak kredi notu 0-699 arasında olan vatandaşlar için kredi almak oldukça zordur çünkü bankalar tarafından en riskli müşteri grubu olarak görülürler. Kredi notunun yanı sıra, gelir durumu, ödeme geçmişi gibi faktörler de kredi başvurularının kabul edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

KREDİ NOTU YÜKSELTME YOLLARI

Kredi notumu nasıl arttırabilirim diyenler için çeşitli yollar bulunmaktadır. Öncelikle, bankalara güven sağlayarak geçmişteki ödeme aksaklıklarınızın etkisini azaltabilirsiniz. Bunun için, düzenli bir geliriniz varsa ve maaşınızın yatırılması için bir banka hesabı kullanıyorsanız, faturalarınız için bu hesaptan otomatik ödeme talimatı vermeniz iyi bir başlangıç olabilir. Bu şekilde, bankaların size olan güvenleri artar ve kredi notunuz kademeli olarak yükselir. Yaklaşık 3-4 ay sonra, düşük limitli bir kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Bu kartın düzenli ödemelerini yaparak, kredi notunuzu iyileştirebilirsiniz.