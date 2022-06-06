Market Büyük İndirim Yaptı, İzdiham Çıktı! 5 Kilo 49 TL Oldu!

CarrefourSA, büyük indirimler sunan vatandaşlar için en popüler alışveriş pazarlarından biri olarak kabul ediliyor. İndirimlerin 15 Haziran'a kadar süreceği söyleniyor. Piyasadaki indirimlere göre gıda ve hijyen ürünlerinin piyasa fiyatlarının altında olduğu söyleniyor. Ayrıca indirim kapsamında 5 kg un 49,90 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Yapılan İndirimler Hangi Kategorilerde!

Kıyma kg 109,75 TL'den 6 Haziran'a kadar ve yine 6 Haziran'a kadar Sığır Kübik kg 119,45 TL, Polonez Kangal Sucuk Çeşitleri kg 219,90 TL, Namet Kangal Sucuk 200 gr 49,90 TL, İçim Tereyağı 1000 gram satıldığı söyleniyor 149,95 TL, Tahsildaroğlu Yayık Tereyağı 250g, 34,95 TL'den satılacak. Ayrıca CarrefourSa markette yapılan indirimlere göre Pınar köfte çeşitleri ve İçim Doğal Yoğurt 2000 gr 39,95 TL, Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 litre 20,90 TL, Kalecik Unu 5 kg 49,90 TL %25 indirimli olduğu bildiriliyor.

İndirim Gelen Diğer Ürünler Nelerdir?

Markette yapılan diğer indirimler şu şekilde sıralanabilir;

• Çokokrem cam kavanozlarda 350g ve 650g çeşitlerinde indirim

• Puding çeşitlerinde bir alana bir bedava

• Lipton Çay Poşetleri 100 Çeşit %20 İndirim

• Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt 179,90 TL

• indirimli Ülker Baton Çikolata 30 gr çeşit

• CarrefourSA kartlarında Milka ve Oreo ürünlerinde %25 indirim

• Carrefour Ayçiçek Yağı 1 L 32.50 TL

• Ariel Mountain Breeze Beyaz ve Renkli Çamaşır Deterjanı 6 kg 107,50 TL

• %20 indirimli Persil Yüksek Performanslı Jel Deterjan 33 Yıkama, 2,15L

• Pril Bulaşık Makinesi Tabletlerinde %20 İndirim

• Finish All in 1 Max / Finish Quantum Max Bulaşık Makinesi Tabletlerinde %25 indirim

• %40 indirimli Duru Vücut Yıkama

• Palmolive Vücut Yıkama ürünlerinde %40 indirim

• Uni Baby şampuan çeşitlerinde %30 indirim

• Bebek bezleri ve ıslak mendillerde %20 indirim

• Tivoli bıçaklarında %25 indirim

• Jungle Kremalı Atıştırmalıklarda %25 indirim

• Cook Poop Çanta Yedek ve Taşıma Kitlerinde %25 indirim

Tüp Fiyatları da Düştü!

Artan enflasyon rakamları ve doların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enerji fiyatlarında rekor artışlara neden oldu. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya gaz için yaptırım uygulamaya karar vermesinin ardından tüp fiyatları rekor bir artış gördü. Mutfakta yemek fiyatlarının artması ile vatandaşların geçim kaynakları artmış olsa da, mutfak borularının fiyatlarındaki artış nedeniyle hayat pahalılığı arttı. Mutfakta tencere pişirmekte zorlanan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği indirim haberi sonunda geldi ve bu sefer test tüpünün fiyatında indirime gidildi.

Tüpgaz fiyatları nihayet uzun vadeli artışlarını görmezden geliyor. Mutfak tüpünde indirim ile vatandaşlar en az 49 lira daha az alıyor. İndirime rağmen vatandaşlar 250 liranın üzerindeki mutfak tüplerinin fiyatının hala yüksek olduğunu ve yeni indirimleri beklediklerini söyledi. İpragaz'ın iPApp uygulamasını indirerek başlattığı parite kampanyası kapsamında mobil cihazlarda 12 kg'lık bir ev tipi gaz tüpünün fiyatı 264 liraya düşürüldü. Tüpün daha önce açıklanan satış fiyatı 313 liraydı.

İpragaz Açıkladı!

İpragaz web sitesinde 12 kg'lık büyük silindir için 289,50 TL satış fiyatı açıklanırken, mobil uygulama üzerinden sipariş verenler özel etkinlik için 264 TL ödeyecek. Küçük silindirin (İpragaz piknik silindiri olarak da bilinir) fiyatı 57,5 TL, 45 KG endüstriyel silindirin satış fiyatı 1.049,50 TL, 45 KG propan tüpünün satış fiyatı ise 1.137 TL olarak açıklandı. Mutfak tüpü için Aygaz marka tüp tercih edenler için aplikasyon tüpü fiyatı 297 TL olarak açıklandı. Aygaz Küçük Tüp 100 TL depozito fiyatına sahipken, Piknik Tüpü 66.50 TL'den satılıyor. Aygaz, 24 kg'lık ticari silindirin satış fiyatını 596 TL olarak açıkladı.