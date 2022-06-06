Son Dakika: Ziraat Bankası 19.000 TL Kredi Veriyor

Ziraat bankası son zamanlarda en çok kampanya yapan banka olarak göze çarpıyor. Devlet bankası olması ve düşük faizli ihtiyaç kredisi vermesi durumunda, başvuru yapacakların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atabilecekleri yeni 19.000 TL kredi için başvuru yapıyor. Ziraat Bankası 19.000 TL'ye kadar son dakika haberinde, gelir belgesi istemeden bazı özel müşterilerine düşük faizli nakit vereceğini açıkladı!

Ziraat Bankası 19.000 TL için başvurular açıldı!

Kredi alacak kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile birlikte, hızlı ve anında sonuç veren bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası 19.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bu kredilerde krediyi kullanacak olan kişinin hesabına hemen ödeme yapacaktır. Ziraat Bankası nakit kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar hemen işlem yapmaktadır.

Ziraat bankası verdiği bu kredilerde ise müşterilerine göre faiz oranı uyguluyor. Eğer emekli maaşınız bu bankada ise maaş müşterisi olmanız durumunda hemen hesabınıza yüksek limitli krediler kullanacaksınız. Kredi onayı alacak kişiler, uygun kredi almak istiyorsa, Ziraat Bankası hesabı üzerinden internet şifresi alması gerekmektedir.

Ziraat bankası emekli kredisi kampanyası

Emekli olan kişiler ise Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız veya maaş taşımayı taahhüt ettiyseniz kredi için başvurunuzu kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Ziraat bankası emekli maaş müşterisi olan kişilerin 3 yıl kendi bankasından maaş alması durumunda ve bunu söz olarak alması durumunda da 750 TL ödeme vererek, promosyon vermektedir.

Ziraat bankası sigortalı olarak çalışan, emekli olan ve memur olan kişiler için bu kampanyaları yapmaktadır. Kredi alacak kişiler, başvurularını sadace banka mobil uygulamasından değil, internet sitesi, ZİRAAT ATM, Müşteri hizmetleri numarası ve bankanın şubelerinden de yapabileceklerdir. Banka hesabınız varsa, şubeler üzerinden yapacağınız başvurularda sadece kimlikle işlem yapabilirsiniz.