Marburg Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır?

DSÖ, Gana'da Marburg virüsü salgını ilan etti. Marburg virüsünün ölüm oranı %88'e kadar çıkıyor. Ülkede en az 59 kişi hastalık nedeniyle karantinaya alındı ​​ve ikisi öldü.

Peki Ebola ile aynı aileden gelen Marburg virüsü nasıl bulaşıyor ve korunuyor?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir Afrika ülkesi olan Gana'da iki hastada Marburg virüsünün tespit edilmesinin ardından salgın ilan etti. Gana'daki sağlık yetkilileri, Marburg virüsü nedeniyle ülkede en az 98 kişinin karantinaya alındığını söyledi. Gana Sağlık Servisi'nden (GHS) yapılan açıklamaya göre karantina altına alınan 39 kişi taburcu edildi.

Açıklamaya göre 21 gün sonra herhangi bir sorun olmazsa 2 gün sonra ülke genelinde yeni vaka olmazsa onlar da reddedilecek ve ilan edilen salgın sona erecek. Marburg virüsü o kadar ölümcül ki, DSÖ tarafından dördüncü risk grubunun patojeni olarak sınıflandırılan Ebola ile aynı aileden geliyor.

Virüs 1967 yılında keşfedildi

Virüs ilk olarak 1967 yılında Almanya ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tespit edilmişti. Kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında olan bu hastalıkta ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor.

Belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

Bu hastalığın ilk belirtileri yüksek ateş, şiddetli baş ağrıları ve halsizliktir. Üçüncü günden sonra sulu ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma görülür. DSÖ yetkilileri bu aşamayı "hastanın görünümü" hayaletimsi bir halsizlik, çökük, ifadesiz bir yüz ve aşırı uyuşukluk" olarak tanımlıyor. Vücudun farklı bölgelerinde kanamaların başladığı bir hastalık nedeniyle hastalar virüs bulaştıktan sonra 8-9 gün içinde aşırı kan kaybı ve şoktan ölmektedir.

Şu anda onaylanmış aşıları veya antiviral tedavileri olmayan Marburg virüsü, meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor ve vücut sıvıları, yüzeyler ve enfekte maddelerle doğrudan temas yoluyla insanlar arasında yayılıyor. 1967'deki keşfinden bu yana Almanya, Yugoslavya (Sırbistan), Güney Afrika, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola, Uganda, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Gine ve Gana'da bulunmuştur.

Bu virüsün bulaştığı kişilerin Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki Uganda'ya seyahat ettiği ortaya çıktı. Angola, 2005 yılında 329 ile virüsten en yüksek ölüm sayısına sahipti.

Son olarak, hastalığın tespit edildiği Gana'da yetkililer, tüm et ürünlerini tüketmeden önce yarasa kolonilerinin yaşadığı mağaralardan kaçınılmasını ve iyice pişirilmesini tavsiye ediyor.

DSÖ ayrıca, kişiden kişiye bulaşabilen bu virüse sahip olduğundan şüphelenilen kişilerle fiziksel temastan kaçınmayı ve Marburg virüsü hastalığından iyileşen erkekler için güvenli seks ve hijyen uygulamalarını tavsiye eder.

Semptomların başlamasından 12 ay boyunca size tavsiyede bulunacağız. ya da beklenene kadar. Marburg virüsü iki kez negatiftir. Çünkü hasta iyileşse bile kanı ve spermi aylarca virüsü bulaştırabilir.