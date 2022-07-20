20 Temmuz'dan sonra hesaplarda 20.000 TL olacak! Bankamatik kartınıza başvuru ile yükleyin

20 Temmuz itibariyle birlikte temmuz ayı sonuna kadar 20000 TL ödeme alacak olan vatandaşlara, Akbank kredi kampanyasını duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların başvuru yaparak, bireysel olarak alabilecekleri bu kredilerde banka, şartlarını internet sitesi üzerinden yayınladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 20000 TL kadar düşük faiz oranları ile birlikte bu bankadan kredi kullanabileceksiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyası için cep telefonlarından ücretli bir mesaj atabiliyor. Atmış olduğunuz ücretli bir mesaj ile birlikte banka sizlere 36 ay vadeye kadar 50000 TL'ye kadar onay alıp alamayacağınızı gösterir. 20000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka gelir belgesi, sizleri işlem yapmaktadır.

Sms ile birlikte Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarası yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve onaylanan krediyi sizlere söyleyecektir. Akbank internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak işlem yapan vatandaşların banka hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasını cep telefonlarına indirerek buradan kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen hesabına yatırabilir. Sms attıktan sonra kredi onayı alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. Akbank direkt müşteri hizmetleri numarasını aradıktan, Soma, ayrıca kredi başvurusu yapmayan vatandaşlar, buradan kredi başvurusunda da bulunabilir.