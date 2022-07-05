"Manav Sorunu": Ukraynalı Kadın Matematikte En Prestijli Ödülünü Nasıl Kazandı?

Ukraynalı bir profesör, matematikte en çok beğenilen ödüllerden biri olan prestijli Fields madalyasını kazanan ikinci kadın oldu.

Rusya Şubat ayında Ukrayna'yı işgal ettiğinde Maryna Viazovska'nın hayatı "sonsuza dek değişti.”

37 yaşındaki Uluslararası Matematik Birliği'ne verdiği demeçte, ”Hayatımızda iyi bir şey olduğunda, çoğu zaman bunu kabul ediyoruz" dedi.

"Ve barış her zaman kabul ettiğim şeydir. Bu konuda ne kadar yanıldığımı şimdi anlıyorum.

Bugün, Kiev doğumlu matematikçi, “küre paketleme” problemi üzerindeki çalışmaları için prestijli Fields madalyasını aldı - kürelerin en az yer kaplayacak şekilde sekiz boyutta nasıl paketleneceği sorusu. Lozan'daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan Profesör Viazovska, her dört yılda bir 40 yaşın altındaki dört matematikçiye verilen madalyayı kazanan ikinci kadın.

Bu yıl madalyalar Oxford Üniversitesi'nden Profesör James Maynard 37, Cenevre Üniversitesi'nden 36 yaşındaki Hugo Duminil-Copin ve Princeton Üniversitesi'nden 39 yaşındaki June Huh'a da verildi.

Küre paketleme problemi nedir?

Matematikçiler yıllardır küre paketleme problemi üzerinde kafa karıştırıyorlar. Sorun aynı zamanda 'turuncu istifleme sorunu' olarak da bilinir. Basitçe söylemek gerekirse, kürelerin veya portakalların mümkün olan en yoğun şekilde nasıl paketleneceği ile ilgilidir.

Profesör Viazovska, ”Küre paketleme, çok doğal bir geometrik problem" diye açıklıyor.

“Büyük bir kutunuz var ve sonsuz sayıda eşit top koleksiyonunuz var ve kutuya olabildiğince çok top koymaya çalışıyorsunuz.”

Sorun ilk olarak 1500'lerde Sir Walter Raleigh'in yığındaki top mermilerinin sayısını bulmak istediği zaman teorize edildi.

Bir piramide küreler, portakallar veya gülleler yığarsanız, bunları uzunluk, yükseklik ve genişlik olmak üzere üç boyutta paketlersiniz. Profesör Viasovska'nın formülü, kürelerin sekiz boyutta, e8 kafes olarak bilinen bir biçimde en iyi şekilde nasıl paketleneceğine karar verir.

Onun kanıtı - formüle edilmesi 13 yıl sürdü - kürelerin geometrisini patlattı. Profesör Viasovska, ”Yaptığımız şey elbette geleceği şekillendiriyor, belki bundan yüz yıl sonra kullanılacak, bu yüzden hala önemli." dedi.