Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'den Gelen İtirazlar Nedeniyle 'Sürükleneceğini' Kabul Etme Hamleleri

NATO'nun askeri ittifaka iki İskandinav ülkesi daha ekleme planları, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı üye olarak kabul etmesine engel koymasıyla "muhtemelen sürüklenecek".

Bu, Uluslararası Kriz Grubu'ndan Türkiye'nin Stockholm ve Helsinki'ye "taleplerini geri çekme ihtimalinin düşük olduğunu" tespit eden yeni bir raporun sonucudur.

Raporda, "Bu vesileyle, başta ABD ve AB ile birlikte terörist olarak listelediği isyancı grup olan Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) karşı Batı başkentlerinde izin verici tutumlar olarak gördüğü şey olmak üzere, uzun zamandır hissettiği mağduriyetleri dile getirmek için kullanılıyor." denildi.

Bu son iyimser değerlendirme NATO liderlerinin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılması beklenen bir zirve için Salı günü Madrid'de bir araya gelmeleriyle geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenburg ile İspanya'nın başkentinde bir araya gelecekler, ancak üst düzey yetkililer arasında haftalarca süren görüşmelere rağmen çok az ilerleme kaydedildiği görülüyor.

Niinistö, ABD' li Senatörlerle görüştükten sonra Pazartesi günü Helsinki' deki resmi konutunda gazetecilere verdiği demeçte, ”NATO ülkeleri birleştiriyor." dedi.

73 Yaşındaki cumhurbaşkanı Madrid zirvesi öncesinde olumlu bir tablo çizmeye çalıştı ve Türkiye ile müzakerelerin bir hafta öncesine göre "zaten biraz daha iyi göründüğünü" söyledi - Türkler son zamanlarda hiçbir toplantıyı iptal etmedi.

Ancak Niinistö, NATO liderlerinin toplanmasında bir anlaşma olup olamayacağını düşünüp düşünmeyeceği konusunda çekilmez, bunun yerine Türkiye'nin İsveç'ten Finlandiya'dan daha özel taleplerde bulunduğunu söyledi.

Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden araştırmacı Matti Pesu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, pek çok Türkiye uzmanının çok daha karamsar olduğunu belirtmesine rağmen çözüm bulunabileceği konusunda da biraz iyimser olduğunu yazdı.

Pesu, "Beklentilerin açıkça düşürülmesi, Erdoğan'a kendisini tüm beklentilere rağmen Finlandiya ve İsveç'teki durumu ve ittifakın ortak çıkarlarını karşılayacak ve anlayacak zarif ve çözüm odaklı bir oyuncu olarak sunma fırsatı veriyor" dedi.

"Liderlerin Madrid'deki toplantısı kilit öneme sahip olacak. Alacağı ilgi önemli olacaktır. Erdoğan'ın esnekliği ona çok iyi niyet ve görünürlük kazandırabilir. Madrid'de hiçbir sonuç alınmadan liderlerin buluşması NATO'nun prestijini zedeleyecektir."