Mahsun Kırmızıgül Londra Konserine Hazırlanıyor! 18 Yıl Geçmişti

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Londra'da 18 senelik bir ara ardından konser verecek. Hayranları ile dünyaca ünlü sanatçıların performans sergilediği Royal Albert Hall konser salonunda buluşacak olan ünlü isim bu gelişme ile adından söz ettirdim. Ünlü şarkıcı müzik sektörüne 16 yıl ara vermesi sonrasında dönüş yapmıştı. “Hoş Geldin” isimli yeni albümünü yayınlayan Mahsun Kırmızıgül, İngiltere'de 10 Mayıs 2023 gecesinde sevenleri ile buluşacak.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı salonda hayranları karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül İngiltere'nin başkenti Londra'da sahne alacak. Şehrin en önemli organizasyon kültür sanat ve etkinlik mekanlarından birinde şarkılarını seslendirecek olan ünlü isim bu gelişme ile sevenlerini mutlu etti. Şarkıcının sahne alacağı salon açıldığı günden bu yana pek çok başarılı ismi ağırlamıştı.

Mahsun Kırmızıgül kimdir, kaç yaşında, nereli?

26 Mart 1969 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Mahsun Kırmızıgül aslen Diyarbakırlıdır ve Zaza olduğu bilinmektedir. Sahne adı Abdullah Basencir olan Mahsun Kırmızıgül 53 yaşındadır ve yeni bir albüm çıkarmıştır. Babasının adı Çerkez ve annesinin adı Faika olan Kırmızıgül 22 çocuklu bir ailede dünyaya gelmiştir. Şarkıcının annesi ile abasının resmi nikah değil dini nikah ile evli olduğu öğrenilmiştir. Ünlü ismin babasının ailesini terk etmesi sonrasında abisi evlerini geçindirmeye devam etmiştir daha sonra abisinin bir iş kazası geçirip vefat etmesi ardından Mahsun Kırmızıgül küçük yaşta hayata atılmış, çiğ köftecide ve çaycıda çalışmaya başlamıştır.

Diyarbakır'da ilk orta ve lise öğrenimini tamamlayan Kırmızıgül müziğe karşı ilgi duymuş ve 1981 yılında müze profesyonel olarak atılmıştır. 5 sene içerisinde adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim çok sayıda albüm çıkarmış ve çeşitli bestelere imza atmıştır.