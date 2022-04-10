Camdaki Kız Hayri’ye İzleyici Tepki Gösterdi! “Çözüm Hayri Değil”

Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin hikâyesinde seyirci kitlesinin içine çok sinmeyen bir durum yaşanıyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi iki başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanarak ekranlarda yer almaya başlamıştı. Dizi gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanarak ilerlemeye başladı ve seyirci kitlesinin canını sıkan bir durum ortaya çıktı. İzleyici grubu dizi hakkında memnun olmadıkları durum ile ilgili sosyal medya hesaplarından konu hakkında yorumlarda bulundu.

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde başarılı ve genç oyuncular ile beraber usta oyuncular da birlikte karakterlere hayat veriyor. Ünlü oyuncu Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakterinin bir türlü gerçek sevgiyi bulamaması ve onu hissedememesi seyirci kitlesinin canını yakan bir durum olarak görülüyor. Seyirci grubu Nalan'ın annesi Feride'nin kızının özel hayatına müdahale etmesine katlanamıyor. Üstelik Feride'nin konağa yerleşmesi ve daha sonra Nalan'ın yatak odasına müdahale etmesi dizi hayranlarını çileden çıkartmıştı.

Kitabın orijinalinde evli olduğu bilinen ve çocukları da olan Hayri ile beraber yaşamaya başlamaları üstelik Nalan karakterinin Hayri'nin evine yerleşerek ailesi ile beraber yaşamasının dizide nasıl yer alacağı henüz bilinmiyor ve konu merak ediliyor. Diğer taraftan seyirci kitlesinin yaşanacak olan bu durumu gerçekçi bulamayacağı ise yapılan yorumlarda yazılıyor. Dizi hayranları Hayri ile Nalan’ı bir türlü birbirlerine yakıştırmıyor ve sosyal medyada bu konu yazılıyor.

Dizi hayranları her ne kadar eşi Sedat'tan sevgi göremediğini bilse de çözümün Hayri olmadığını düşünüyor. Nalan'ın sevgi gördüğü herkese koşarak gidecek bir ruh haline sahip olduğunu yazan izleyici grubu, gelecek bölümleri merak içerisinde takip ediyor. Bunun yanı sıra Hayri’nin de masum bir adam olmadığını düşünen izleyici, onun evli ve çocuklu olduğunu ve ilk günden ekmek yediği evin gelinine göz koyduğunu savunuyor.