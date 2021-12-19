Mahkum Dizisinden Bir İlk Geldi

Yeni projelerini yayına almak için gün sayan Fox TV, arka arkaya dizilerine final yaptırmaya da devam ediyor. Mahkum isimli yeni dizi ise kanalın iddialı projeleri arasında bulunuyor ve uzun süredir hazırlıklarına devam ediyordu. Yapım tanıtımları dönmeye başladığından beri seyirci kitlesinin dikkatini çekiyor ve dizinin ilk bölümü iple çekiliyordu.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Seray Kaya'nın bulunduğu proje için kanal, ülkede ilk defa farklı bir uygulama gerçekleştirdi. Projenin ilk bölümü normal şartlarda 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak ve 1 hafta sonra da dizinin yeni bölümü ekranlara getirilecekti.

Ezberbozan Fox TV, aynı hafta içerisinde bu defa 16 Aralık Perşembe gününde mahkemesinin yeni dizinin ikinci bölümünü ekranlara taşıdı ve proje sahneleri ile adından söz ettirdi. Seyirci kitlesi 2 gün ara ile dizinin yeni bölümlerini art arda izledi ve bu durum da televizyon tarihinde yeni bir soluk açılmasına neden oldu.

Fox TV etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Mahkum isimli televizyon dizisi projesi ile işini şansa bırakmak istemedi ve dizi hayranlarının bir hafta sonra projeyi unutmasına imkan vermeden iki gün sonra dizinin ikinci bölümünü ekranlara taşıdı. Bu durum da hem seyirci kitlesi hem de diğer kanallar için büyük bir sürpriz olarak görüldü.

Diğer taraftan dizi tarihinde yaşanan bu olay kafa karışıklığına da sebep olarak gösterildi ve dizinin yeni bölümlerinin Salı günleri mi yoksa Perşembe günleri mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal ise dizinin yayınlanan tanıtım videolarından projenin Perşembe akşamlarında seyircisi ile buluşacağını duyurdu ve bu şekilde kafa karışıklığının önüne geçildi. Şanssız bir sezon yaşayan Fox TV, Mahkum dizisi hakkında büyük beklentiler taşıyor ve projeyi öne çıkarıyor.