Merve Dizdar’dan Ayrılık Sonrası Dostluk Açıklaması

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Gülben isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, gece gezmesinde yönetmen Çağrı Lostuvalı ile beraber görüntülendi. Basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara samimi bir şekilde yanıt veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, dikkatleri üzerinde topladı ve yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Çekimleri devam eden dizinin boş günü öncesinde dizi yönetmeni ile bir arada olan ünlü oyuncu Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar ile ilgili soruların sorulara da içtenlikle yanıt verdi.

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalar gerçekleştiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, açıklamaları ile adından söz ettirdi. Eski eşinden boşanması sonrasında ikilinin yeniden barıştıkları yönünde iddialar öne sürülmüş ve konunun gerçekliği merak edilmişti. Oyuncu ise bu yönde çıkan haberlere yanıt verdi ve merak edilenleri cevapladı.

Merve Dizdar eski eşi ile aralarındaki sevgi bağının sürdüğünü ifade ederken arkadaşlıklarının devam ettiğini de açıkladı. Eski eşi ile her zaman birbirlerini sevdiklerini, arkadaş olduklarını ve bu sebeple o şekilde bir açıklamada bulunduklarını söyledi.

Ünlü isim hayatında birisinin olmadığını belirtirken aşk konusunda ise kendisinin de bir fikrinin olmadığını anlattı. Hiçbir kriterinin olmadığını açıklayan ünlü isim açıklamaları ile dikkat çekti. Eski eşiyle barışıp barışmadı yönünde çıkan haberlere yanıt veren Merve Dizdar, konunun gerçekliğine değindi.

Oyuncu çift Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çifti 2018 sayısında dünyaevine girmişti. Çiftin 2021 senesinin Haziran ayında ise anlaşmalı olarak boşandığı bilgisine ulaşılmış ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Çift birbirlerinden herhangi bir şey talep etmeden boşanmış ve ikilinin sonraki süreçte de basına yansıyan bir olayı bulunmamıştı. Medeni bir şekilde ayrıldıklarını belirten ünlü oyuncu Merve Dizdar, eski eşi Gürhan Altundaşar ile arkadaşlıklarının da hala devam ettiğini ifade etti.