Mahkum Dizisinde Yeni Koronavirüs Vakası Paniği!

Bir süre önce yayın hayatına başlayan aynı hafta içerisinde art arda iki bölümünü yayınlayarak televizyon dizi tarihinde bir ilke imza atan Mahkum, yüksek izlenme oranları elde ederek ekran hayatına adım atmıştı. Yeni dizi hakkında edinilen son bilgilere göre ise sette koronavirüs paniğinin yaşandığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Meydana gelen koronavirüsü paniği hakkında bilgilerin netleşmeye başlaması ile birlikte seyirci kitlesi de yaşananlar hakkında bilgi sahibi oldu. Projenin başrolü olan Onur Tuna'nın öksürük ve ateş başlangıcı ile kendini kötü hissetmesi sebebiyle hastaneye gitmesi oyuncunun sevenlerini merakta bırakmıştı.

Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın koronavirüse yakalandığı düşünüldü ve daha sonra sette çekimlerin durdurulduğu açıklandı. Ancak yakışıklı oyuncu Onur Tuna’dan sevindirici haber geldi ve yapılan paylaşımdan ünlü oyuncunun koronavirüse yakalanmadığı bilgisine ulaşıldı. Onur Tuna, yapmış olduğu bütün testlerin pozitif çıktığını belirtirken yeniden sete döneceğinin de altını çizdi.

Onur Tuna'nın açıklaması ardından Mahkum isimli televizyon dizisi projesinin setinde koronavirüse yakalanan farklı bir ismin bulunduğı bilgisine ulaşıldı.

Çanakkale'de 1988 senesinde dünyaya gelen Muharrem Türkseven isimli başarılı oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı ve ünlü oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. İstanbullu Gelin isimli dikkat çekici projede Nazif karakteri ile ilgileri üzerine toplayan ünlü oyuncu Muharrem Türkseven, sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyordu. TRT 1 dizisi olan Benim Adım Melek'te de Mahmut karakterine hayat veren ve bu karakter ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, beğeni ile izlenen isimler arasında yer alıyordu.

Mahkum derisinde Kanber karakterine hayat veren Muharrem Türkseven isimli oyuncunun karantinaya girdiği öğrenildi ancak Onur Tuna'nın ekibe katılması ile dizi setinde çalışmaların devam edeceği de belirtildi.