Mahkûm Dizisinde Kötü Günler Kapıda Oyuncular Canla Başla Çalışıyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyondaki dizilerde bir hayli artmaya başladı. Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reytingleri çok kötü olmasına rağmen dizideki karakterler yüksek reyting rekorları almak için canla başla çalışıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkûm dizisi konusu gereği heyecan artışı yaşanmasına rağmen izleme oranlarının düştüğü gözleniyor.

Dizideki oyuncular ise heyecanlarından hiçbir şeyi eksiltmeden yoğun bir tempo içerisinde reyting rekorlarını yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Mahkûm dizisi ilk başladığı zamanlarda çok büyük ve yoğun bir ilgi ile çift haneli olan reyting seviyelerine çıkmıştı. Televizyon ekranlarında verilmeye başladıkları ilk dönemde ise dizi milyonlarca izleyicinin kalbini kazanarak reyting rekoru kırmıştı.

Mahkûm Dizisinin Çöküş Sebebi Ne

İlk bölümlerinden Bir hayli söz ettirse de son zamanlarda Mahkûm dizisi resmen çöküş dönemine girdi. 18 bölümlük orijinal haliyle çekilen dizi bu zamana kadar izleyenlerin beğenisine sunularak reyting rekorları kırmaya devam etmişti. Ancak belirli bir noktadan sonra hızlı bir yere çakılma yaşadı. Bunun sebebi ise hikâyenin orijinal bölümünün bitip senaryosunun devam ettirilme çabası oldu.

Bir Güney Kore dizisinden çevrilmiş ve uyarlanmış olan hikâye aslına sadık kalınıp çekildiği bölümlerde yüksek reyting rekorları ile birlikte izleniyordu. Ancak 18 bölümden sonra dizinin devam ettirilme çabaları sonuç vermedi.

Mahkûm Dizisi Başrol Oyuncuları Kimler

Şu an için can çekişen Mahkûm dizisinde çok güçlü oyuncular rollerini en iyi şekilde oynamak için gece gündüz çalışıyorlar. Bu ekibin içerisinde ise birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Bunlardan bazıları Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, hayal Köseoğlu e Melike İpek gibi oyuncular. Dizinin daha kaç bölüm devam edeceği ise merakla bekleniyor.